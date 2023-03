Agrigento, insulti a due vigili urbani: condannati padre e figlio

La Corte di Appello di Palermo ha disposto la condanna a sei mesi di reclusione nei confronti di padre e figlio agrigentini per il reato di violenza a pubblico ufficiale. I due congiunti sono stati assolti dall’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale.

La vicenda risale al 2016 quando, in occasione della partita tra Akragas e Cosenza del campionato di Serie C, padre e figlio insultarono due vigili urbani in servizio. Gli agenti della polizia locale stavano vigilando sulla viabilità quando, all’incrocio tra via Manzoni e via Caruso Lanza, invitarono ai due di tornare indietro poiché la strada era interdetta al traffico.

Padre e figlio, secondo la ricostruzione dell’accusa, insultarono e aggredirono i due vigili urbani. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Daniele Re e Fabio Modica Inglima.