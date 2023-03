Agrigento, l’annuncio dell’assessore Vullo: “Nasce il Garante dei disabili”

L’Assessore ai servizi sociali del Comune di Agrigento Marco Vullo, comunica ai cittadini che finalmente si colma un gap all’interno dell’ente locale. Su proposta del membro della giunta è stata approvata dall’amministrazione la figura del Garante dei diritti della persona disabile che sarà realtà a breve.

“Per una serie di vicissitudini ancora non si era dato il via alla legge regionale 47/2012 che ha istituito questa figura del Garante dei Disabili che da adesso in avanti diventerà un punto di riferimento per i diritti dei soggetti svantaggiati presenti nella città di Agrigento. Tutto ciò darà un impulso notevolissimo alla risoluzione di tante criticità in atto che riguardano questa platea ampia di persone che meritano una attenzione e un coinvolgimento totale nella vita sociale, economica e di totale inserimento nel tessuto cittadino.

A breve sarà pubblicato l’Avviso pubblico per le candidature alla nomina del Garante dei Disabili e i requisiti, i compiti, le funzioni e gli obblighi che prevede la normativa vigente, la figura è a titolo gratuito ed ha una durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

Sono convinto che l’applicazione di questa legge e l’Istituzione di questa figura possa dare un feedback continuo con l’amministrazione e l’Assessorato ai servizi sociali e soprattutto diventa centrale nell’essere latore e parte attiva di tutte le defaillance e i disservizi che ancora sono presenti nella normale vita dei diversamente abili e per tutto ciò come amministratore di questo comune sarò ancora più impegnato a picconare i tanti muri e barriere con il sostegno del Garante in un rapporto biunivoco e propositivo.”