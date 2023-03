Agrigento, L’Ordine delle Professioni Infermieristiche ha incontrato il Prefetto

L’OPI di Agrigento, Ordine delle Professioni Infermieristiche, ha incontrato S.E. il Prefetto di Agrigento dott.ssa Cocciufa. La delegazione era composta dal presidente Salvatore Occhipinti, dal suo vice Salvino Montaperto, dal sSegretario Salvatore Pantalena e dal presidente d’Albo Giacinto Lo Piccolo. L’incontro interlocutorio è servito per parlare delle problematiche che attanagliano la sanità agrigentina soprattutto le carenze di organico relative alle figure Infermieristiche e del personale di supporto.

Il Presidente Salvatore Occhipinti ha voluto sottolineare alcuni aspetti fondamentali, come l’esigenza del decongestionamento dei Pronto Soccorso dell’azienda sanitaria e la sicurezza degli operatori nei presidi, oltre che l’attenzione sui LEA (Livelli essenziali di assistenza).

Il Prefetto, nel complimentarsi per l’inaugurazione della nuova sede istituzionale dell’OPI, ha voluto ribadire la crescita professionale degli Infermieri e l’apporto fondamentale messo in campo dagli stessi nel periodo covid. Sulla sicurezza ha voluto rassicurarci, ha sottolineato il Presidente Occhipinti, in quanto c’è una continua interlocuzione tra i vertici dell’Asp e le istituzioni preposte, per dare maggiore sicurezza ai lavoratori soprattutto nei pronto soccorso.

Anche sui problemi della carenza di organico, ha continuato il Presidente, abbiamo notato come il Prefetto ha una profonda conoscenza delle problematiche e che con i vertici dell’Asp, quasi quotidianamente, avviene una interlocuzione per l’acquisizione dei dati e mettere in campo le giuste soluzioni.

L’Opi infine ha avanzato l’idea di farsi portatore di una iniziativa che veda sullo stesso tavolo tutti gli attori del sistema sanità, quindi gli Ordini professionali, L’Asp e le istituzioni.

Il V.Presidente OPI

Salvatore Montaperto