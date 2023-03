“La Giornata del Perdono” e’ il venerdì dedicato alla festa di San Giuseppe a Campobello di Licata. Nell’omonima chiesa, dalle ore 9,3o alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17, il Sacramento delle confessioni. In serata, dalle ore 18, recita del Santo Rosario, Manto Sacro, Santa Messa e Via Crucis.

Alle ore 19,30 apertura e benedizione delle Tavole di San Giuseppe della parrocchia e della Famiglia Tasca in via Lauricella (area sud-est del centro abitato). In programma anche l’apertura e benedizione della raccolta di beni di prima necessita’, promossa dalla chiesa di San Giuseppe, e l’apertura della bancarella Pro Missione Scuola di Vita Familiare della chiesa.

I festeggiamenti proseguiranno sino a lunedì prossimo. Il quartiere di San Giuseppe, per l’occasione, e’ illuminato a festa in onore del Glorioso Patriarca San Giuseppe.

GIOVANNI BLANDA