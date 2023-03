Ladri in un panificio: rubati soldi dalla cassa

Ladri in azione al panificio “Antico Forno” in via Callicratide, ad Agrigento. Ignoti sono riusciti ad entrare nell’esercizio commerciale tra la sera di lunedì e le prime luci dell’alba di martedì. I malviventi hanno rubato i soldi custoditi nel registratore di cassa e danneggiato una macchinetta del caffè. Poi la fuga. A fare la scoperta è stato il titolare del panificio che ha avvisato subito i carabinieri. Presentata una denuncia al momento contro ignoti. Il bottino è in corso di quantificazione. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare da eventuali telecamere di sorveglianza.