Campobello di Licata, istituiti i “Parcheggi Rosa”

Su sollecitazione dell’assessore Paola Bove, la civica amministrazione ha voluto istituire a Campobello di Licata gli “stalli di sosta,” denominati “Parcheggi Rosa”, riservati alle donne in stato digravidanza e/o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, conducenti autoveicoli privati, muniti di Permesso Rosa (P.R.).

“Riteniamo questa azione doverosa per i genitori della nostra comunità – secondo l’esecutivo -. Gli stalli saranno collocati nelle seguenti vie del centro abitato:spazio compreso tra via Engels e Gramsci via Umberto e lato Chiesa Madre, di fronte al civico n. 125.

Giovanni Blanda