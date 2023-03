Disagi pendolari di Palma di Montechiaro, vertice in Prefettura per risolvere il problema

il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, Elisa Bellanti rappresentante genitori studenti pendolari e i vertici della ditta autolinee Sal, si sono seduti alla stesso tavolo insieme al Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa per discutere e trovare una soluzione circa i disagi e i ritardi che in questi mesi hanno dovuto subire gli studenti pendolari della città del Gattopardo.

“Esasperati oltre a scrivere al Prefetto abbiamo anche scritto anche al presidente Mattarella. Oggi con questo primo incontro con la ditta e il sindaco siamo riusciti a trovare un punto d’accordo per lavorare in sinergia e risolvere nel minor tempo possibile i problemi che hanno vissuto i nostri figli”, dice la rappresentante dei genitori Bellanti.

Nel corso dell’incontro sono state esaminate le problematiche relative, da un lato, alle criticità nell’erogazione dei servizi di trasporto da parte della Ditta SAL s.r.l. e, dall’altro, alle difficoltà economiche che la stessa Azienda sta attraversando a seguito dei ritardi nei pagamenti da parti dell’Amministrazione comunale e regionale.

“Abbiamo già predisposto il pagamento delle due fatture per cercare di arginare in qualche modo il problema, è chiaro che la Regione deve poter dare delle risposte alla ditta per poter garantire il servizio nella nostra città. Ad oggi ci sono tutti i presupposti per risolvere il problema lavorando insieme“, ha dichiarato il sindaco Castellino.

Alla fine dell’incontro il Prefetto Maria Rita Cocciufa ha invitato i rappresentanti legali della SAL all’urgente ripristino della regolare erogazione dei servizi e a prestare la necessaria e dovuta attenzione al rispetto degli orari, alla sicurezza dei mezzi e alla disponibilità degli stessi, sottolineando l’impegno dell’Ufficio a monitorare la situazione nelle prossime settimane.

Venerdì prossimo al Palazzo di Città si svolgerà un secondo tavolo tecnico.