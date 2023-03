Falsa residenza per avere reddito di cittadinanza: 4 rinvii a giudizio

Quattro italiani residenti all’estero, che sarebbero tornati appositamente per incassare il reddito di cittadinanza, finiscono a processo. Per ottenere il beneficio, infatti, bisogna essere residenti nel territorio della nazione per almeno 10 anni consecutivamente. Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha deciso il rinvio a giudizio.

Altri tre imputati saranno giudicati con il rito abbreviato. Alcuni controlli, scattati dall’esame di alcune situazioni sospette, hanno consentito di accertare che c’e’ chi aveva finto di avere la residenza in Italia per ottenere il beneficio. Fino a quando i controlli sull’anagrafe degli italiani residenti all’estero non hanno consentito di accertare che erano state presentate delle false dichiarazioni. Nel frattempo, pero’, c’e’ chi era riuscito a ottenere il bonifico mensile, dell’importo di circa 1.000 euro, per ventisette volte.