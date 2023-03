Sicilia, caro-voli: “da Schifani nessun ricorso all’antitrust”

Ci spiace constatare che il Codacons risulta ad oggi essere l’unica associazione italiana ad aver portato sul tavolo dell’Antitrust la questione del caro-voli in Sicilia. Lo afferma l’associazione dei consumatori, dopo la denuncia del M5S secondo cui la Regione Siciliana, nonostante i tanti annunci, non avrebbe ancora presentato alcun esposto all’Antitrust sulla vicenda.

“Se trovasse conferma la denuncia del M5S, ci troveremmo di fronte ad una situazione assolutamente paradossale – spiega il presidente regionale Codacons, Giovanni Petrone – Il Codacons sarebbe infatti l’unico soggetto ad aver denunciato i prezzi abnormi dei voli da e per la Sicilia e ad aver fatto aprire una apposita indagine dall’Antitrust, ma al tempo stesso l’unica associazione esclusa dall’Osservatorio sul trasporto aereo istituito dal Presidente Schifani. Sembrerebbe uno scherzo, e invece è l’imbarazzante realtà”.

“Fortunatamente i cittadini siciliani possano contare sulla nostra pressante attività legale a tutela dei diritti degli utenti, e sulla nostra battaglia contro il caro-voli grazie alla quale l’Antitrust potrà accertare se vi siano condotte scorrette a danno dei consumatori e adottare le misure del caso” – conclude Petrone.