Agrigento, Claudia Gucciardo confermata presidente del Consiglio notarile

si sono svolte presso la sede del consiglio notarile dei Distretti riuniti di Agrigento e Sciacca, le elezioni per il rinnovo delle cariche consiliari i componenti del Consiglio, hanno confermato, per il triennio 2023/2026, Claudia Gucciardo alla carica di Presidente, Maria Orlando alla carica di Segretario, Giuseppe Fanara alla carica di Tesoriere, Arianna Armenio, Matteo Borsellino, Calogera Gagliano e Francesco Raso, nel ruolo di consiglieri.

Il Notaio Claudia Gucciardo, in esercizio ad Agrigento dal 1999, ha svolto per anni il ruolo di segretario; dall’anno 2016, raccolto il testimone dal notaio Giuseppe Fanara, è alla guida del Distretto Notarile Riunito di Agrigento e Sciacca, che comprende tutto il territorio della Provincia di Agrigento. Il distretto conta 22 notai di cui 12 uomini e 10 donne, con una alta percentuale di giovani notai, ben 7, iscritti negli ultimi cinque anni. Il terrritorio del Distretto è molto ampio e comprende areee geograficamente lontane tra loro, con bisogni ed esigenze di natura differente a cui il notariato, presente sul territorio, dà risposte soddisfacenti. Infatti, oltre all’approccio tradizionale, il notariato locale utilizza tutte le tecnologie utili per dialogare con la PA (Agenzia delle Entrate, Uffici del Territorio, Camere di Commercio e Tribunali) e con l’utenza, offrendo servizi notarili efficienti e di alto livello giuridico. Particolare attenzione rivestono le attività di tutela giuridica dei soggetti fragili, rese possibili oggi dalle nuove responsabilità affidate alla categoria che, alternativamente al Giudice, può autorizzare il compimento di atti necessari od utili per tutti i soggetti vulnerabili (minori, incapaci, amministrati di sostegno, ecc.) e può procedere alla riabilitazione dei debitori protestati. Il tutto in un’ottica deflattiva dell’attività dei Tribunali e di sussidiarietà nell’amministrazione della Giustizia, non contenziosa.

Tante sono state e saranno le attività organizzate dal Distretto notarile, guidato dal Presidente Claudia Gucciardo, che dall’anno 2020 è anche Vice Presidente del Comitato regionale notarile siciliano, come : convegni, mostre, seminari, sportelli di ascolto gratuiti e presentazione di Guide, che elaborate dagli organi istituzionali notarili, sono state e saranno presentate e diffuse localmente. Si segnala, tra le attività in programmazione ed in partnership con numerose associazioni ed enti pubblici e privati, una Mostra, aperta a tutta la collettività, delle Memorie di illustri conterranei (Pirandello , Sciascia, Livatino, Tomasi di Lampedusa ecc.) che culminerà con un convegno, nel quale verrà approfondito e trattato, in tutte le declinazioni, il ruolo del notaio, non soltanto nel trasferimento dei beni culturali ma anche nella loro tutela e valorizzazione. Il nuovo mandato appare, quindi, molto impegnativo ma proteso a valorizzare la valenza sociale e culturale della professione notarile, svolta sempre in sinergia ed in ascolto del Territorio in cui viene esercitata.