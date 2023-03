Grande devozione per San Giuseppe a Campobello di Licata

Grande devozione per il Glorioso Patriarca San Giuseppe a Campobello di Licata. Oggi (domenica 19 marzo), penultimo giorno di festeggiamenti in onore del Santo.

Nell’omonima chiesa, alle ore 10, celebrazione della santa messa e consegna della Sacra Bibbia ai bambini del catechismo.

Alle Ore 18,3o e ore19, 30, sante messe con riconsegna ai ragazzi del “Padre Nostro”.

La festa chiudera’ I battenti domani (lunedì 20 marzo), alle ore 17 processione cittadina del Santo e, a seguire, una sacra rappresentazione in piazza San Giuseppe e i fuochi di artificio. I parroci

Don Antonio lalicata e don Augustine mgovano col comitato organizzano la festa religiosa.

GIOVANNI BLANDA