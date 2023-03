Campobello di Licata, si conludono celebrazioni in onore di San Giuseppe

Oggi – lunedì 20 marzo – il giorno ‘clou’ delle celebrazioni in onore di Glorioso Patriarca San Giuseppe. Alle Ore 8 Santa messa. Alle ore Ore 9 i sacri personaggi, accompagnati dai “tamburinari” nella chiesa di San Giuseppe. Alle Ore 11 santa messa con i sacri personaggi. Seguirà (Ore 12,30) la Sacra rappresentazione “Fuga in Egitto” . Dopo la pausa, con inizio, alle Ore 16,30, Santa messa e sparo di mortaretti, processione cittadina con la banda musicale “Giovanni Marengo”, sorteggio delle devozioni (il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas parrocchiale). In serata, alle Ore 20,30, preghiera di ringraziamento a San Giuseppe, quindi, alle ore 21, in scena la replica della “Fuga in Egitto”. Alle Ore 22 fuochi di artificio. Le Funzioni religiose nella chiesa di San Giuseppe, le sacre rappresentazioni nell’omonima piazza. Si rinnova l’appuntamento alla prossimo anno.

GIOVANNI BLANDA