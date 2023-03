Ravanusa, evade più volte da comunità: minorenne finisce in carcere

Si sarebbe allontanato ripetutamente dalla comunità di Ravanusa dove era stato collocato in seguito ad alcuni guai giudiziari. Dopo le continue violazioni del provvedimento un diciassettenne, originario della provincia di Palermo, è stato arrestato e trasferito in carcere. Ad eseguire la misura i carabinieri della stazione di Ravanusa su ordine emesso dalla Corte di Appello di Palermo. Il minorenne è stato associato all’istituto penale per i minorenni di Caltanissetta.