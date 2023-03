Beni culturali, al via collaborazione tra l’ente Parco Valle dei Templi e il comune di Sciacca

Un atto di collaborazione e coprogettazione tra Comune di Sciacca ed Ente Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento. È un obiettivo perseguito per il quale si lavora alla sua prossima formalizzazione. È quanto comunica l’assessore ai Beni Culturali e Paesaggistici, alla Disabilità e alle Politiche Sociali Agnese Sinagra dopo l’incontro di ieri con il direttore dell’Ente Parco Roberto Sciarratta.

Un incontro importante – evidenzia l’assessore Agnese Sinagra – successivo ad altri momenti interlocutori pregressi con l’Ente Parco e con le sue componenti amministrative e dirigenziali, che ha avuto lo scopo di un utile e costruttivo sopralluogo sul Monte Kronio, presso la struttura dell’Antiquarium, oggi dismesso. Il sopralluogo è stato compiuto come atto propedeutico al prossimo allestimento di una esposizione molto interessante, da collocare proprio nei locali dell’ex antiquarium, che avrà la valenza di arricchire l’offerta culturale e turistica del contesto del Monte Kronio. Il progetto pensato per avviare una prossima riapertura del sito, già prima dell’estate, interesserà anche gli spazi esterni e la terrazza panoramica pertinente l’Antiquarium, che amplierà l’offerta di spazi culturali a vantaggio della città. L’idea è quella di riaprire alla fruizione pubblica il sito, ma con una visione molto più contemporanea e costruttiva.

Plaudendo alla prossima realizzazione del progetto oggi presentato, l’assessore Agnese Sinagra ha commentato questa come la migliore interpretazione delle potenzialità specifiche del luogo fino ad ora pianificata per questo sito museale, che avrà una capacità narrativa migliorata, arricchito di nuove tecnologie e di una innovativa linea di comunicazione, anche fondata sui più attuali canali di fruizione multimediale della cultura.

Nell’incontro – rene noto l’assessore Sinagra –, si è confermata la linea collaborativa fra Comune di Sciacca ed Ente Parco Archeologico di Agrigento, che presto si fonderà anche con una firma congiunta di un atto di collaborazione e coprogettazione. Tante – dice l’assessore Sinagra – ancora possono essere le scelte da concordare e pianificare per la crescita di Sciacca, sotto il profilo della fruizione turistica e culturale, con l’apertura di nuove possibilità di lavoro nel settore per tante persone. In questo senso, si è parlato anche di migliorare, con le nuove progettazioni, l’accessibilità, la fruizione e la gestione dei siti archeologici e di quelli immediatamente contigui, nell’intento di creare nuove possibilità di visita e di lavoro nell’ambito dei Beni Culturali anche per le categorie più fragili e le disabilità. Il prossimo incontro, fissato a breve, vedrà, come si auspica, la firma di un patto di collaborazione, per dare un impulso accelerativo al meccanismo di crescita che Sciacca e l’Amministrazione comunale si sono date.