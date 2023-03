A Casteltermini un uomo di 55 anni è stato trovato morto all’interno della propria abitazione in via Matteotti. Dopo svariati tentativi di rintracciarlo i familiari hanno allertato le forze dell’ordine; sul posto i Carabinieri e i sanitari del 118 che hanno constatato la morte per arresto cardiaco per il 55enne. La salma è stata affidata alla famiglia.