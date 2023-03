Disabile psichico morto in comunità a Naro, altri tre indagati

Altri tre indagati per la morte del disabile psichico quarantottenne deceduto dopo una caduta all’interno della comunita’ di Naro dove alloggiava. Il pubblico ministero Gloria Andreoli ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari – atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio – nei confronti del presidente della cooperativa e di due assistenti sociali.

La vicenda, adesso, potrebbe approdare presto in aula. Con l’avviso di fine inchiesta la difesa avra’ venti giorni di tempo per chiedere alla procura un interrogatorio degli indagati, produrre memorie o sollecitare altri atti istruttori.

Il passaggio successivo potrebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio. Nei mesi scorsi, intanto, e’ stata archiviata l’inchiesta a carico di un operatore per l’ipotesi di reato di omicidio colposo, di due medici dell’ospedale Barone Lombardo di Canicatti’ e di altri cinque operatori della comunita’. Il gip ha ritenuto che non vi fosse un nesso fra i maltrattamenti e la caduta nel bagno che ne provoco’ la morte ne’ tantomeno che vi fosse stata una negligenza da parte dei medici che trattarono il caso dopo che fu portato in ospedale.