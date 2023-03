Incidente mortale a Maddalusa, quarantenne rinviato a giudizio

Il gup del tribunale di Agrigento Stefano Zammuto ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di un quarantenne agrigentino accusato di omicidio stradale e lesioni personali colpose. La prima udienza del processo è stata fissata il prossimo 12 luglio davanti il giudice Giuseppa Zampino. La vicenda scaturisce dall’incidente mortale avvenuto il 16 agosto 2021 in contrada Maddalusa in cui perse la vita un cinquantenne.

L’imputato, difeso dall’avvocato Rosa Salvago, si trovava alla guida di un Piaggio Liberty con cui si andò a schiantare contro un SH . Per il primo non c’è stato nulla da fare mentre il più giovane, proprietario di una pizzeria di asporto nel centro di Agrigento, è stato dimesso proprio questa settimana dopo il ricovero in ospedale.

Il quarantenne, secondo quanto emerso dagli esami, è risultato poi positivo all’alcol test. Intanto i familiari della vittima si sono costituiti parte civile, rappresentati dall’avvocato Pietro Mirotta.