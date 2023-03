Dopo tre anni di silenzio tombale per la pandemia, torna dal 14 al 16 Aprile a Campobello di Licata la decima edizione della “Sagra ‘mpurnatu e ‘mpanata”. La kermesse si terra’, per l’intere suddette giornate, nella centrale Piazza XX Settembre. Lo ha comunicato il sindaco Antonio Pitruzzella. Egli sostiene: “Ringraziamo l’associazione organizzatrice e tutti i volontari che lavoreranno per la realizzazione dell’evento.

Sarà un momento di grande festa per la nostra comunità”.

GIOVANNI BLANDA