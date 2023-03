Campobello di Licata, Interventi di deramificazione nel territorio

Sino al 30 giugno prossimo, saranno effettuati, nel territorio extraurbano del Comune di Campobello di Licata, interventi programmati presso le linee elettriche Mt insistenti nel territorio comunale. La pubblica amministrazione avvisa i proprietari del suolo sottostante alle linee elettriche in argomento, che durante il predetto periodo, potrebbero occorrere lavori di taglio e deramificazione piante e ripristino in aree boscate e non, al fine di mettere in sicurezza i conduttori ed evitare interruzioni di energia elettrica.

GIOVANNI BLANDA