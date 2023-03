Cattolica Eraclea, la gamba gli resta impigliata nel mezzo agricolo: ferito 20enne

Incidente sul lavoro nelle campagne di Cattolica Eraclea. Un ventenne del posto è rimasto gravemente ferito ad una gamba che gli è rimasta impigliata tra le lame di un mezzo agricolo mentre stava arando un campo.

Il giovane ha riportato una brutta ferita all’arto sinistro ed è stato subito trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove potrebbe essere sottoposto a intervento chirurgico. Secondo una prima ricostruzione il ventenne si trovava in campagna in compagnia del suocero, un cinquantenne di Cattolica Eraclea. Quest’ultimo era alla guida del mezzo agricolo.

Il giovane sarebbe scivolato per terra e la gamba gli sarebbe rimasta incastrata nel macchinario. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, i vigili del fuoco ed il personale medico. Vista la gravità della ferita, e la copiosa perdita di sangue, si è deciso di trasferirlo d’urgenza con un elisoccorso giunto appositamente nella zona dell’incidente.