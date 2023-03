Agrigento, denuncia furto dell’auto: ritrovata dalla polizia municipale a Villaseta

Aveva denunciato il furto della Fiat Panda appartenuta al papà defunto e dunque un veicolo al quale era particolarmente legata. L’agrigentina, segnalando il furto all’operatore, ha raccontato del colpo avvenuto proprio sotto l’abitazione in cui risiede. In poche ore, scattate le ricerche, gli agenti della polizia municipale di Agrigento sono riusciti a individuare l’automobile rubata. Si trovava parcheggiata in una delle strade del quartiere di Villaseta. Una storia a lieto fine con la consegna del mezzo rubato al legittimo proprietario.