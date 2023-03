Aragona, incendio causato da coperta termica: salvate tre persone

Momenti di panico ad Aragona dove a causa di un incendio sono stati evacuati i residenti di uno stabile in via Vittorio Colonna e messe in salvo tre persone. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state innescate da una coperta termica in una stanza da letto di un appartamento al secondo piano.

Nell’abitazione vi erano due coniugi, 56 anni e 58 anni. Il rogo però si sarebbe propagato fino al piano inferiore dove risiede una pensionata di ottantatré anni. Sono stati i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, a mettere in salvo le tre persone. Stanno tutti bene, spavento a parte. Le fiamme hanno divorato arredi e infissi delle abitazioni.