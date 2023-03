Discarica in via Giarretta a Licata, blitz congiunto delle forze dell’Ordine: al via la bonifica

A Licata in via Giarretta, all’altezza dell’isola ecologica, gli agenti di Polizia insieme alla Guardia costiera, all’Arpa e ai Vigili del fuoco hanno operato un intervento congiunto per verificare la condizione di salubrità dell’area, spesso oggetto di abbandono di enormi cumuli di rifiuti. La spazzatura è stata raccolta e l’isola ecologica ha continuato la propria attività. Si attendono eventuali sviluppi dei controlli odierni.

A sollevare il problema nei giorni scorsi era stata l’europarlamentare Annalisa Tardino che mostrava in un video la mega discarica e le condizioni igienico sanitarie in cui versa la città da qualche mese. “Uno scempio vedere queste scene, aveva detto la Tardino. Questa è classe dirigente licatese, grazie Sindaco”.