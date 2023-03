Favara, due sorelle assolte dall’accusa di furto d’acqua

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento Michele Dumini ha disposto l’assoluzione nei confronti di due sorelle di Favara dall’accusa di furto aggravato. Le due congiunte erano finite sul banco degli imputati in seguito ad un controllo effettuato da Girgenti Acque nel marzo 2021.

Le donne erano state denunciate per avere rubato l’acqua a mezzo di un “tubo sottotraccia” che forniva la vasca condominiale delle stesse. Nel corso del dibattimento, in cui è stato sentito l’operatore che ha fatto l’accertamento, alle domande specifiche dell’avvocato Sergio Baldacchino, difensore delle sorelle, l’operatore ha fornito un’altra versione dei fatti, affermando che gli stessi non si erano accertati che quel “tubo sottotraccia” forniva materialmente acqua alla vasca condominiale, ma, che a tale conclusione, ci sono arrivati desumendolo dai bassi consumi e da alcuni presunti verifiche con compressore d’aria. Il tribunale, non essendoci dunque la prova effettiva del furto, ha assolto le due sorelle.