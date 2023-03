Raffadali, ladri rubano computer e danneggiano scuola: indagini in corso

Ladri in azione a Raffadali. Ignoti sono riusciti a forzare una finestra e intrufolarsi all’interno dell’istituto Galilei in via Salerno. Prima hanno “visitato” la scuola dell’infanzia “Pinocchio” dove hanno portato via un computer portatile e, poco dopo, sono andati nel vicino asilo “Girotondo”. In ques’utlimo caso non è stato portato via niente ma sono stati arrecati danni ancora in corso di quantificazione. Il raid è stato messo a segno tra domenica e lunedì.

A fare la scoperta è stato il personale scolastico alla riapertura dei cancelli. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Al vaglio eventuali immagini delle telecamere in zona.