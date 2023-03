Mensa scolastica a Raffadali, Cuffaro: “il servizio sarà attivato a giorni”

“Voglio scusarmi per i disagi che voi famiglie state subendo, ma pur avendo provveduto con tempestività agli adeguamenti strutturali dei locali acquisendo il nulla osta igienico sanitario da parte dell’ASP e avendo proceduto all’affidamento per l’erogazione del servizio a ditta esterna, mio malgrado, non possiamo ottemperare alla promessa di riapertura durante questa settimana perché la ditta affidataria del servizio mensa ci ha chiesto ulteriori 48 ore di tempo affinchè la tabella dietetica, fatta redigere appositamente secondo i nuovi parametri nutrizionali che sono stati aggiornati, possa essere debitamente vistata dal SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione)”, cosi in una nota il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro sulla riattivazione della mensa scolastica nelle scuole dell’infanzia e primarie.

“Purtroppo non abbiamo bene preventivato la tempistica che l’apparato burocratico richiede”, continua il primo cittadino. “Voglio comunque rassicurare la popolazione che il servizio di mensa scolastica sarà attivo a partire da lunedì prossimo e che comunque potete già iniziare a munirvi dei ticket disponibili presso la scuola Garibaldi- Capuana rivolgendovi alla Sig.ra Enza Gambino”.