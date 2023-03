Naro, protesta dei lavoratori part time: “Vogliamo certezze sul nostro futuro”

Sciopero a Naro da parte dei lavoratori part time dell’Ente che rivendicano ormai da tempo un adeguamento delle ore di servizio. La protesta è stata organizzata da Cisl Fp e dalla Fp Cgil, raccolte le pressanti richieste dei dipendenti del Municipio, ormai seriamente preoccupati per il loro futuro.

“Purtroppo siamo giunti a questo – spiegano il segretario generale della Cisl Fp Salvatore Parello e la coordinatrice Autonomie locali della Cgil Fp Lorella Capellupo – preso atto dell’impossibilità di giungere ad una soluzione utile ad adeguare le ore dei lavoratori part-time nonché a superare la situazione di stallo in cui versa la contrattazione decentrata ferma dal lontano 2018. Ma non solo: la situazione di Naro è poi particolarmente complicata perché il Comune è in dissesto e oggi non riesce a redigere il bilancio stabilmente riequilibrato perché non riesce a fare il punto sui propri debiti. Ad oggi si contano 61 dipendenti a tempo parziale, alcuni dei quali solo a 18 ore settimanali, troppo poche non solo per garantire servizi ai cittadini ma anche la sopravvivenza delle famiglie.

La nostra protesta a sostegno dei lavoratori a tempo parziale proseguirà nei prossimi giorni a Porto Empedocle dopo la tappa di Canicattì: il nostro appello è sempre al Governo Regionale e Nazionale, affinché la Politica prenda atto del problema e lo affronti finalmente dopo anni di attesa: ne va seriamente della possibilità di mantenere l’ordine pubblico in queste collettività”.