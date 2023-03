colpisce a pugni l’anziana madre e la manda in ospedale: denunciato 52enne

Avrebbe più volte maltrattato l’anziana madre fino a colpirla, durante l’ultima lite, con un pugno. I carabinieri della Stazione di Castelvetrano hanno denunciato un 52enne per maltrattamenti. L’anziana, per scappare all’aggressione si è rifugiata a casa di una vicina che l’ha portata in ospedale. La donna, che non ha mai denunciato il figlio per i maltrattamenti da tempo subiti, ha cambiato casa trasferendosi in una località sicura.