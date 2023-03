Furti in abitazione con auto a noleggio, 4 arresti

Rubavano gioielli e armi da appartamenti del Messinese, utilizzando auto a noleggio. I carabinieri della Stazione di San Filippo del Mela hanno arrestato quattro catanesi responsabili di quattro furti, di cui due tentati, commessi tra la fine del 2021 e marzo 2022 a Rodì Milici, San Filippo del Mela e Barcellona Pozzo di Gotto.

Le indagini, condotte dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno preso il via da segnalazioni e denunce di alcuni residenti di Terme Vigliatore che avevano segnalato ai carabinieri la presenza di persone sospette che suonavano ripetutamente ai citofoni delle abitazioni. Gli indagati utilizzavano auto a noleggio e, con volto travisato da cappuccio e mascherina chirurgica, si introducevano nelle case, dopo essersi assicurati che all’interno non vi fosse nessuno, forzando i telai delle finestre e i portoni d’ingresso.

La banda rubava soprattutto gioielli e, in un caso, ha portato via anche 5 fucili da caccia muniti di cartucce, custoditi dentro una cassaforte. In un caso, i ladri erano stati fermati dall’intervento di un carabiniere libero dal servizio che avendo notato un uomo che tentava di forzare il portoncino di ingresso di un’abitazione era riuscito a metterlo in fuga.