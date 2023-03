Girgenti Acque, chiesto rinvio a giudizio di Campione e altri 11 imputati

Dodici richieste di rinvio a giudizio, quattro di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto e una trentina di capi di imputazione riguardanti reati ambientali e violazioni nella gestione dei depuratori che sono già prescritti o lo saranno a breve. Prosegue la requisitoria del pubblico ministero nell’ambito dell’udienza preliminare scaturita dalla maxi inchiesta su Girgenti Acque, l’ex colosso imprenditoriale che per anni si è occupato della gestione del servizio idrico in provincia di Agrigento.

Al centro dell’udienz , celebrata davanti il gup Micaela Raimondo, unicamente i reati ambientali contestati ad una parte della lunga lista degli imputati. Si tratta di violazioni che riguardano l’attività di gestione dei depuratori della provincia di Agrigento (dagli sversamenti in mare alle mancate manutenzioni degli impianti passando per censimenti mai effettuati di scarichi e allacci e realizzazione illecita di deposito di fanghi) ma anche presunte bollette “gonfiate” fatte pagare ai cittadini. Una trentina di queste contestazioni sono già prescritte o lo saranno comunque tra luglio e novembre prossimo.

Nel collegio difensivo, tra gli altri, gli avvocati Salvatore Cusumano, Salvatore Pennica,, Antonino Gaziano, Vincenzo Caponnetto, Giovanna Morello, Giuseppe Scozzari. Il pubblico ministero riprenderà la requisitoria il prossimo 14 aprile.