Porto Empedocle, annullata interdittiva antimafia ad azienda

Il Tar di Palermo, accogliendo il ricorso degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, ha annullato un’interdittiva antimafia a carico di una ditta operante nel settore della produzione di energia di fonti rinnovabili di Porto Empedocle. Il provvedimento era stato adottato nel 2017 nei confronti della titolare dell’azienda, l’empedoclina C.D., 47 anni. La Prefettura di Agrigento aveva disposto la misura ritenendo sussistente un rischio di condizionamento mafioso nei confronti della titolare della ditta sulla scorta dei precedenti giudiziari dell’ex marito.

A seguito del provvedimento interdittivo il GSE disponeva la risoluzione di diritto delle convenzioni in Conto Energia in essere con la ditta. Nello specifico gli avvocati Rubino e Marino, a mezzo del suddetto ricorso, evidenziavano l’illegittimità del provvedimento interdittivo in quanto esclusivamente basato sui risalenti precedenti penali rilevati a carico del marito della ricorrente, soggetto dal quale peraltro la ricorrente medesima risultava essere, all’epoca della proposizione del ricorso, legalmente separata e che, in ogni caso, era privo di qualsivoglia ruolo gestorio e/o partecipazione a qualunque titolo nella ditta ricorrente, essendo operaio presso un’altra azienda operante in un settore del tutto diverso.

Inoltre il Tar Palermo ha anche disposto l’annullamento del conseguente provvedimento del GSE recante la risoluzione delle convenzioni in Conto Energia in essere con la ditta, unicamente fondato sulla detta interdittiva. Pertanto, per effetto della superiore sentenza, la ditta empedoclina potrà nuovamente intrattenere rapporti contrattuali ed economici con la pubblica amministrazione ed il GSE dovrà immediatamente ripristinare le convenzioni precedentemente stipulate con la ditta.