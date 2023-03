Rifiuti e discariche, denunciati il sindaco di Licata e due tecnici comunali

Il sindaco di Licata Pino Galanti e due dipendenti dell’ufficio tecnico comunale sono stati denunciati, come atto dovuto in qualità di responsabili del deposito incontrollato di rifiuti su strade autorizzate, per reati ambientali. La vicenda scaturisce dal sequestro effettuato negli scorsi giorni dell’isola ecologica di via Giarretta e di altre due discariche abusive formatesi nel territorio licatese.

Ad eseguire il provvedimento di sequestro i poliziotti del commissariato, agli ordini del vicequestore Cesare Castelli, e gli agenti della Guardia Costiera di Licata. Intere zone trasformate in discariche a cielo aperto che, seppur bonificate da poco, sono tornate a riempirsi di rifiuti di ogni tipo. Alcuni giorni fa l’appello dell’eurodeputata Annalisa Tardino che aveva denunciato pubblicamente lo stato di degrado della zona.