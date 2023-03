Sciacca, aggiudicato l’appalto per lavori adeguamento liceo Fazello

Sono previsti nuovi interventi, a breve, per migliorare le condizioni degli istituti scolastici di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. E’ stato infatti aggiudicato l’appalto per gli interventi di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale del Liceo Classico “Fazello” di Sciacca, L’appalto, gestito integralmente in modalità telematica e al quale hanno partecipato 66 imprese, è stato aggiudicato alla A.T.I. OCEANIA RESTAURI SRL (capofila) – ELECTRIC SYSTEM (associata) con sede a Partinico (PA), che ha offerto il ribasso del 30,838% per un importo netto di 2.415.025,21 euro, ai quali si aggiungono 125.038,18 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (importo contrattuale complessivo di 2.520.063,39 euro più Iva). Seconda in graduatoria la A.T.I. SERVIZI E APPALTI DI FANARA CALOGERO – CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL IDROGEDL

Il progetto di questi indispensabili lavori è stato elaborato dallo staff tecnico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ed è stato finanziato con fondi previsti dal Piano “Next Generation EU”.