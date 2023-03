Vendevano per strada kit sanitari falsi: 4 denunce

Sono stati sorpresi a vendere kit sanitari contraffatti per le strade di Agrigento. I poliziotti della sezione Volanti della Questura, dopo un accurato controllo, hanno denunciato quattro persone. Sono tutti originari della provincia di Siracusa, con precedenti penali, e gravati dal foglio di via obbligatorio in mezza Sicilia. L’accertamento è scattato in via Petrarca, a pochi passi dallo stadio Esseneto.

Gli agenti hanno notato il gruppetto, con tanto di abbigliamento specifico e giubbotto catarifrangente, che provava a vendere i kit sanitari. Detergente per le mani, disinfettanti, mascherine. I prodotti sono risultati contraffatti, senza marchio CE. Da qui il sequestro della merce e la denuncia nei confronti dei quattro individui.