Auto contro un palo della luce: ferito 37enne

Un trentasettenne agrigentino è rimasto ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto la scorsa notte in contrada San Benedetto, nei pressi della zona industriale. L’uomo era al volante di una Citroen C3 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andandosi a schiantare contro un palo della luce.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale e un’ambulanza. Il trentasettenne è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio dove gli sono stati diagnosticati diversi traumi. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.