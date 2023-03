“Gambizza mediatore finanziario”, arrestato 32enne

Una misura cautelare e’ stata emessa dal gip del Tribunale di Siracusa nei confronti di un 32enne, di Solarino, accusato di aver gambizzato il mese scorso un intermediatore finanziario residente a Floridia, nel Siracusano. L’uomo e’ stato accompagnato in carcere nelle prime ore del mattino di oggi e nelle prossime ore potra’ difendersi in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare.

L’agguato e’ avvenuto in contrada Monasteri, tra Floridia e Siracusa, in circostanze ancora non del tutto chiare, fatto sta che la vittima e’ stata accompagnata all’ospedale di Siracusa per essere sottoposta ad un intervento chirurgico. Nel corso delle indagini, sono emerse responsabilita’ a carico del 32enne ma per il momento non sono chiare le ragioni che lo avrebbero indotto a premere il grilletto contro la vittima.