Aree da destinare a parcheggio, all’Ars una nuova norma

“Su iniziativa del presidente della quarta commissione in Assemblea Regionale Siciliana, stiamo lavorando alla modifica della legge 13/2015”, così in una nota il deputato regionale della Lega Vincenzo Figuccia.

“Stamane in occasione dei lavori della Commissione Ambiente di cui sono componente, ci siamo confrontati sull’ipotesi di modifica della normativa regionale in materia di individuazione delle aree da destinare a parcheggio previa deliberazione comunale. I consigli comunali competenti, infatti, dovranno preventivamente stabilire nelle zone A e B dei Comuni dell’isola, quali aree potranno essere destinate alla fruizione di stalli da destinare a parcheggio pubblico sia esso interrato che in superficie possibilmente per ogni singolo isolato. Migliorare la qualità urbana e territoriale è assolutamente necessario al fine di rendere i nostri siti equipaggiati sul piano della capacità turistica e più in generale, ricettiva. Pertanto – conclude Figuccia – ringrazio l’onorevole Giuseppe Carta per lo stimolo che la Commissione avrà nella definizione di questo nuovo intervento normativo”.