Disservizi Trasporti, Intesa Universitaria richiede interlocuzione con Autolinee Gallo

Di Calogero Sabella.

Disservizi trasporti – Intesa Universitaria richiede una interlocuzione con le Autolinee Gallo S.R.L. in seguito ai disservizi verificatisi nella linea che collega gli studenti residenti nei territori di Ribera, Sciacca, Menfi, Santa Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia e Montevago all’Università degli Studi di Palermo.

Disservizi trasporti pubblici ripetuti nel tempo e diverse segnalazioni da parte degli studenti

Ormai da anni gli studenti pongono in essere incessanti reclami circa i ripetuti disservizi manifestatesi nella tratta che collega i paesi della Valle del Belice all’Università degli Studi di Palermo e che oggi richiedono immediata soluzione.

Nello specifico, si apprende l’assoluta necessità di poter effettuare l’acquisto dei biglietti delle singole corse online, nell’apposito sito web;

e di modificare la data del biglietto acquistato, fermo restando che per quella corsa non sia già stata raggiunta la capienza massima del mezzo di trasporto.

A ciò, si aggiunge quello che rappresenta il più grande disagio di cui in questi anni si è maggiormente sofferto e di cui si è avuto, nuovamente, riscontro di recente, in data 13/03/23, quando la corsa delle 07:35 consentiva un massimo di 18 ingressi sul mezzo, costringendo tutti gli altri ad attendere il prossimo autobus. Episodi di questo genere mettono in grande difficoltà coloro i quali hanno necessità lavorative o di studio a Palermo. La presenza di un solo mezzo di trasporto in corrispondenza di alcune delle corse più frequentate dagli universitari creano quindi non poche problematiche di sovraffollamento.

Disservizi trasporti, richiesta Interlocuzione alle Autolinee Gallo da parte dell’Associazione Intesa Universitaria

“In qualità di studenti fuori sede, riteniamo doveroso oggi denunciare quanto emerge da un lungo e costante confronto con l’utenza della società di trasporti Autolinee Gallo, ed altresì, farci carico di tutte le esigenze e criticità che ci vengono sottoposte e che riguardano, in senso più ampio, la vita dei giovani, e meno giovani, del territorio che comprende i paesi di Santa Margherita, Sambuca, Menfi, Montevago, Sciacca e Ribera” – Afferma Adele Nevinia Pumilia (Presidente dell’Associazione Intesa Universitaria)

“Da anni assistiamo, e ci poniamo da interlocutori, a incessanti reclami da parte di studenti universitari circa ripetuti disservizi che oggi richiedono immediata risoluzione” – Afferma Davide Cino (Rappresentante degli Studenti in Consiglio di Amministrazione Unipa)

“Garantire un servizio efficiente è funzionale al fine di tutelare il Diritto allo Studio, ad oggi, diversi sono gli studenti che hanno palesato difficoltà nel seguire regolarmente le lezioni e nel sostenere esami di profitto, visti i disservizi verificatisi ripetutamente” – Afferma Giorgio Gennusa (Rappresentante degli Studenti in seno al Consiglio di Amministrazione ERSU)

“Riteniamo sia doveroso richiedere una interlocuzione con le Autolinee Gallo S.R.L, al fine di porre urgentemente rimedio alle difficoltà palesate da parte di tutti gli studenti fuori sede e, non solo” – afferma Matteo Dimino (Rappresentante degli Studenti).