Agrigento, scassinati distributori di snack: è il terzo colpo in un mese

Tornano in azione i ladri che prendono di mira i distributori automatici di snack e bevande ad Agrigento. Ignoti malviventi questa volta sono riusciti a scassinare e rubare i soldi custoditi in alcune macchinette nei pressi della stazione centrale della città dei templi. Il bottino è ancora in corso di quantificazione ma si aggirerebbe intorno ai 150 euro.

È il terzo colpo del genere che si verifica in meno di un mese. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria. Al via le indagini per risalire ai responsabili. Un supporto potrebbe arrivare dalle numerose telecamere presenti nella zona.