Autovelox sulle stade siciliane, ecco dove saranno questa settimana

Controllo della velocità sulle strade statali e autostrade siciliane con autovelox, telelaser e trumcam. Come consuetudine, a pubblicare l’elenco delle postazioni dei rilevatori di velocità nell’isola fino a domenica prossima, 2 aprile, è stata la polizia di Stato sul proprio sito online. Le postazioni di controllo della velocità si trovano su autostrade, strade statali e non solo.

27/03/2023

Autostrada A / 29Dir Palermo-Trapani TP

Strada Statale SS / 114 SR

28/03/2023

Autostrada A / 18 Dir CT

Strada Statale SS / 115 Sud Occidentale Sicula AG

29/03/2023

Strada Statale SS / 640 di Porto Empedocle CL

SS / 640 di Porto Empedocle AG

30/03/2023

Autostrada A / 29Dir Palermo-Trapani TP

Strada Statale SS / 640 di Porto Empedocle AG

31/03/2023

Autostrada A / 18 Dir CT

A / 20 Messina-Catania ME

Strada Statale SS / 626 CL

SS / 640 di Porto Empedocle AG

02/04/2023

Strada Statale SS / 66/25 RG

Ecco quali sono gli autovelox presenti lungo le strade

Gli autovelox sono posti sia sulle strade statali che sulle autostrade e, oltre ai cartelli posti in prossimità delle postazioni, le forze dell’ordine cercano di fare prevenzione rendendo pubbliche anzitempo le tratte monitorate. La Polizia Stradale utilizza questi strumenti per il controllo puntuale della velocità: Autovelox 104/C; Autovelox 105; Autovelox 106; Telelaser; Telelaser Trucam.

Le sanzioni per chi non rispetta i limiti di velocità

Le sanzioni sono differenti a seconda del livello di superamento della velocità. Fino a 10 Km/h in più del limite si applica una multa da 42 euro fino a un massimo di 173 euro; da 10 fino a 40 Km/h in più del limite: si applica una multa da 173 euro fino a un massimo di 694 euro; da 40 a 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 543 euro fino a un massimo di 2.170 euro, più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi; oltre 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 845 euro fino a un massimo di 3.382 euro, più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.