Concessione mineraria Italkali, Pace e Abbate: “serve bando pubblico per salvare posti di lavoro”

Il capogruppo della Democrazia Cristiana all’Ars Carmelo Pace, ed il deputato regionale Ignazio Abbate, chiedono al Presidente della Regione ed all’Assessore Regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità “un bando pubblico che consenta all’ente aggiudicatario una programmazione a lungo termine, per una più efficiente gestione dell’attività produttiva di salgemma e per offrire le necessarie garanzie occupazionali”. Pace e Abbate lo hanno fatto presentando un’interrogazione con risposta urgente.

I due deputati regionali rilevano che “la Società Italkali gestisce quattro siti minerari produttivi, in provincia di Palermo, a Petralia e in provincia di Agrigento a Realmonte, Racalmuto e Porto Empedocle. Il 30 dicembre del 2022 è stata accordata una proroga della concessione mineraria di salgemma di un anno. Ma la proroga non sarebbe ritenuta utile al fine della redazione di un piano industriale, poiché l’attività estrattiva e la valorizzazione della risorsa mineraria non possono essere legate ad una programmazione così breve”.

Pace e Abbate, nel rilevare che “il marchio “Sale di Sicilia” è il sale iodato più venduto in Italia e che il prodotto Sale di Sicilia contraddistingue anche il sale alimentare naturale in sacchi destinato agli usi produttivi”.

E’ sulla scorta di queste considerazioni che Carmelo Pace ed Ignazio Abbate chiedono “quali siano i motivi che hanno condotto l’assessorato a rilasciare un proroga per un lasso di tempo limitato, pari ad un anno”; e “quali siano i tempi previsti per la emanazione di un bando pubblico che consenta all’ente aggiudicatario una programmazione a lungo termine per una più efficiente gestione dell’attività produttiva di salgemma e per offrire le garanzie occupazionali più idonee al mondo lavorativo che ruota intorno alla predetta produzione”.