Naro, al via cantieri di servizio: ecco come presentare domanda

Il Comune di Naro ha pubblicato un avviso per l’avvio dei cantieri di servizio, che offriranno opportunità a soggetti in condizioni di vulnerabilità e povertà per favorire “l’inserimento in ambito lavorativo, attraverso prestazioni rese da utenti in condizioni di vulnerabilità” tra nuclei familiari o singoli cittadini in condizione di povertà; beneficiari del reddito di cittadinanza o cittadini che non ne beneficiano ma si trovano in situazioni di accertata indigenza (isee fino a 6mila euro).

Le domande vanno presentate entro le 12 del 31 marzo o in modo diretto all’Ufficio protocollo del Comune in busta chiusa con l’obbligatoria indicazione del mittente e la dicitura: “Domanda per l’ammissione ai CANTIERI DI SERVIZIO LPU – Avviso 1/2019 PaIS” oppure via Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.comune.naro@pec.it inserendo: “COGNOME e NOME – Domanda per l’ammissione ai CANTIERI DI SERVIZIO LPU – Avviso 1/2019 PaIS”.

I requisiti di accesso sono:

• Residenza anagrafica presso il Comune di Naro

• Idoneità fisica per le attività previste nell’ambito dei Cantieri di servizi LPU;

• Età compresa tra i 18 ed i 65 anni;

• Avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i. e sottoscritto il patto di servizio presso il Centro per l’Impiego competente;

• Non essere soggetto, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, a misure interdittive di cui al D.lgs 159/2011 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Documenti da allegare:

• Fotocopia del documento di identità, in corso di validità;

• Fotocopia del codice fiscale;

• I.S.E.E.

• Eventuale attestazione rilasciata dai Servizi Sociali del Comune di residenza comprovante lo stato di indigenza;

• Eventuali attestazioni di disabilità e/o certificazioni ai sensi della L. 104/92;

• Eventuale permesso di soggiorno (in caso di soggetto immigrato non comunitario);

In caso di invio tramite PEC, l’istanza e i documenti allegati dovranno essere scansionati e salvati in formato PDF.

È possibile scaricare l’apposito modulo allegato al presente avviso dal seguente link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME002.sto?StwEvent=102&DB_NAME=n200490&IdMePubblica=2239&Archivio=