Si è svolta l’Assemblea dei Soci della sezione Uciim di Campobello di Licata- Ravanusa(Ag), associazione cattolica italiana di Docenti, Educatori, Formatori e Dirigenti.

Dopo aver calorosamente salutato e ringraziato la Presidente uscente, la carissima Giuseppina Ciotta, per il lavoro svolto, i lavori sono proseguiti con le elezioni del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.

L’esito delle votazioni, avvenute per acclamazione, risulta come così di seguito elencato:

• Presidente: Lombardo Enza

• Vice presidente con funzioni di Vicaria: Marchese Ragona Ausilia

• Vicepresidente con funzione di segretaria/tesoriera: Accascio Piera

• n. 6 consiglieri: Turco Daniela, Favata Maria, Ciotta Giuseppina, Santamaria Ritella, D’angelo Aurora, Mistretta Giuseppe.

È stata colta anche l’occasione anche per ringraziare il Vescovo e il Vicario Generale della Arcidiocesi di Agrigento per aver nominato il Consulente Ecclesiastico della sezione, nella persona di Don Filippo Barbera, arciprete di Ravanusa.

A tutti, – giunge da parte della Presidente e del Direttivo – un augurio per un cammino fecondo, all’insegna della passione educativa.

L’Uciim c’è e vuole continuare ad essere per la nostra società un punto di riferimento importante non solo per gli insegnanti ma anche per i genitori e per ogni educatore per far sì che i nostri ragazzi trovino “porti sicuri” per la loro crescita.