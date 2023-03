Autotrasporto in Sicilia, Rimane lo stato di agitazione in attesa di risposte concrete

Si è insediata martedì 28 marzo u.s. la Consulta regionale per l’Autotrasporto guidata dal neo Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità On. Alessandro Aricò.

Durante la prima riunione sono stati affrontati i temi più caldi del settore:

• il ripristino del bonus siciliano per le autostrade del mare in questo particolare momento in cui anche il Marebonus nazionale non è stato riconfermato;

• la costruzione di aree di sosta sicure per mezzi pesanti lungo le principali arterie stradali e autostradali dell’isola che consentano agli autisti di osservare le ore di riposo imposte dal Codice della Strada;

• il coordinamento tra le parti coinvolte per decongestionare i porti di Palermo e Catania;

• lo stato dell’arte del contributo per l’attraversamento dello Stretto di Messina.

Per questo ultimo punto le associazioni hanno avuto conferma del fallimento della misura pubblicizzata invece come un successo da parte dell’allora Assessore alle Infrastrutture Marco Falcone e dell’allora Presidente della Regione Nello Musumeci: ad oggi sono stati erogati solo 160.000,00 euro su 10 milioni disponibili per i motivi che noi associazioni avevamo previsto quando ci fu sottoposta la bozza del provvedimento.

Una misura partorita in fretta e furia senza nessuna programmazione:

• in de minimis, quindi senza notifica e autorizzazione dall’U.E. che di fatto ha impedito alle imprese medio-grandi di potere presentare istanza;

• con una procedura così inutilmente farraginosa e obsoleta dal fare scoraggiare e desistere le piccole aziende. Prima della pubblicazione del provvedimento le associazioni diedero molti suggerimenti per snellire le procedure, tutti rimasti inascoltati.

Bisogna riconoscere che l’attuale Assessore Aricò, che ringraziamo, si è impegnato ad apportare su questo fronte le modifiche necessarie per “salvare” quanto non già restituito in economia e spendere i 2,8 milioni di euro rimasti e ad approfondire gli altri temi affrontati, cercando di trovare le risorse necessarie alla realizzazione delle richieste della categoria.