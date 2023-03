Avviso per l’avvio dei cantieri di servizio, a Campobello di Licata, per offrire opportunità a soggetti in condizioni di vulnerabilità e povertà, per favorire “l’inserimento in ambito lavorativo, attraverso prestazioni rese da utenti in condizioni di vulnerabilità” tra nuclei familiari o singoli cittadini in condizione di povertà. Beneficiari del reddito di cittadinanza o cittadini che non ne beneficiano ma si trovano in situazioni di accertata indigenza (isee fino a 6mila euro).

Le domande vanno presentate entro le 12 del 31 marzo o in modo diretto all’Ufficio protocollo del Comune in busta chiusa con l’obbligatoria indicazione del mittente e la dicitura: “Domanda per l’ammissione ai Cantieri di servizio Lpu – Avviso 1/2019 PaIS” oppure via Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata inserendo: “Cognome e Nome– Domanda per l’ammissione ai Cantieri di servizio Lpu– Avviso 1/2019 Pais.

GIOVANNI BLANDA