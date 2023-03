Licata, al via interventi di derattizzazione disinfestazione: il calendario

Il Sindaco di Licata Giuseppe Galanti rende noto il calendario degli interventi di derattizzazione e disinfestazione che a partire da lunedì 27 marzo 2023 verranno effettuati sul territorio cittadino.

Ecco, in dettaglio, il calendario e le zone interessate dagli interventi:

Dal 27 al 29 marzo 2023: Torre di Gaffe, Pisciotto, Poliscia, Contrada Carrubbella Santa Zita, Torre San Nicola, Mollarella, Strada Panoramica Montagna, Nicolizia, Monserrato, Trippodi, Marianello, Giummarella, Fondachello, Playa.

Dal 30 marzo al 4 aprile: Poggio di Guardia, Canticaglione, Fondachello, Via Bellini, Via Puccini, Viale Martiri della Libertà e traverse, Via Salso e traverse, Strada Comunale Marcotto e traverse, Via Silvio Pellico, Via Generale La Marmora e traverse, Via Pastrengo e traverse.

Dal 5 al 7 aprile: Villaggio dei Fiori, Via Morgantina, Via Aidone, Trazzera Piazza Armerina, Via Riesi, Villaggio Agricolo, Via Panepinto, Strada Comunale Padre Pino Puglisi.

Dall’ 11 al 13 aprile: Zona Oltreponte argini del Fiume Salso.

Dal 14 al 18 aprile: Marina, Porto, Via Principe di Napoli, Via Barrile e traverse, Via Marconi, Orto, Via Amerigo Vespucci, Corso Argentina, Corso Vittorio Emanuele e traverse.

Dal 19 al 21 aprile: Via Santamaria e traverse, Via Nestore Alotto, Via Garibaldi, Via Grangela e traverse, Via San Paolo e traverse, Piano San Calogero, Via Cotturo e traverse.

Dal 24 al 26 aprile: Corso Umberto, Corso Serrovira, Corso Roma, Quartiere Africano e Salato, Argini Fiume Salso, Corso Umberto II, Montecatini.

Dal 27 al 28 aprile: Via Palma, Via Campobello e traverse, Piano Bugiades, Via Gaetano De Pasquali e traverse, Via Agrigento e traverse, Corso Brasile e traverse, Corso Italia, Via Oreto Grata e traverse, Via Borromini e traverse, Via Fiume Vecchio, Piano Cannelle Elisuperficie.

Dal 2 al 5 maggio: Zona Fondachello, Zona Playa, Zona Settespade, Ina Casa, Via Torregrossa, Via Palma.

Dall’ 8 maggio all’ 11 agosto: Corso Umberto, Corso Serrovira, Corso Roma, Quartiere Africano, Salato, Argini Fiume Salso, Corso Umberto II, Montecatini.

Il programma degli interventi sarà ripetuto ciclicamente dando la priorità ad eventuali richieste di intervento rispondenti a situazioni emergenziali.