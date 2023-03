“Paga l’affitto o ti ammazzo”, due assoluzioni a Sciacca

Il tribunale di Sciacca ha disposto l’assoluzione nei confronti di 2 uomini dalle accuse di tentata estorsione e lesioni personali. I due imputati, difesi dagli avvocati Maurizio Gaudio e Calogero Santangelo, erano finiti a processo per una vicenda risalente al 2017.

In particolare, secondo la ricostruzione dell’accusa, i due avrebbero preso a pugni una persona al fine di fargli pagare il canone di affitto di un immobile di proprietà di Indelicato. La vittima, che in seguito ritirò la querela, finì all’ospedale con traumi giudicati guaribili in sette giorni.

Il sostituto procuratore Alberto Gaiatto aveva chiesto la condanna degli imputati a sette mesi di reclusione ma riqualificando il reato da tentata estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il tribunale ha deciso invece per l’assoluzione.