Agrigento, in arrivo 700 mila euro per la riqualificazione edifici scolastici

Ammontano a 700mila euro i fondi per la Riqualificazione degli edifici scolastici di Agrigento, di questi 350mila euro serviranno per la palestra dell’ Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo-Plesso Giuseppe Fava a Monserrato e 350mila euro per la palestra dell’ Istituto Comprensivo Rita Leva Montalcini-Plesso Federico II a Villaggio Mosè.

“Un ottimo risultato che condivido con i miei concittadini. Ringrazio i progettisti del Comune e all’edilizia scolastica Principato per l’obiettivo raggiunto”, dichiara il primo cittadino Franco Miccichè.

Il progetto prevede l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, degli impianti sportivi adibiti ad uso didattico e delle mense scolastiche con relativo allestimento; i lavori saranno consegnati entro il 15 settembre 2023.