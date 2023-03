Crisi Uva Italia, approvata all’unanimità la risoluzione dell’on. Giusi Savarino

“la Commissione Attività produttive è tornata ad occuparsi delle gravi criticità nella produzione e distribuzione dell’uva da tavola siciliana con la discussione della risoluzione che ho presentato, condivisa poi dai colleghi del gruppo FdI, oggi approvata all’unanimità. Ringrazio per questo il Presidente della III Commissione Gaspare Vitrano e il governo regionale, sono fiduciosa che si possano raggiungere i risultati sperati a tutela del comparto dell’uva da tavola, un settore strategico per la nostra economia locale che coinvolge ben 32 comuni.

L’obiettivo, come messo nero su bianco nella risoluzione, è verificare la necessità di procedere con la dichiarazione dello stato di crisi del settore e identificare le più efficaci modalità di supporto agli imprenditori del comparto per il parziale recupero delle gravi perdite 2022.” Cosi l’On. Giusi Savarino, FdI