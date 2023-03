Da Agrigento a New York: gli studenti del Liceo Empedocle diventano ambasciatori Onu

“Il progetto Muner – afferma Marika Helga Gatto, dirigente del Liceo Classico e Musicale Empedocle – apre a una dimensione internazionale con particolare riguardo ai processi di mediazione, collaborazione e dialogo tra le Nazioni, oltre ad avere una forte valenza formativa per gli alunni che, grazie a questa esperienza, diverranno cittadini più consapevoli, più maturi e responsabili”.

Gli studenti dell’Empedocle, con i professori Maria Rita Di Natale, Maria Geraci, Salvatore Geraci e Luigi Rossi, hanno partecipato alla simulazione Muner – Model United Nations Experience Run a New York, la più grande e prestigiosa esperienza internazionale organizzata da United Network: una simulazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite dove i ragazzi, provenienti da vari Paesi del mondo, si sono confrontati in lingua inglese utilizzando le regole di procedura delle Nazioni Unite e affrontando gli stessi temi che i veri ambasciatori discutono all’interno del Palazzo di Vetro ogni giorno, con l’opportunità di incontrare i diplomatici che lavorano a New York e conoscere le varie figure professionali impegnate all’interno del Consolato Generale Italiano a New York e della Missione Permanente Italiana presso le Nazioni Unite.